2021/02/24 | 10:50 - المصدر: عين العراق

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الأربعاء 24 فبراير 2021 | 10:49 صباحاً

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ضبط حاوية دراجات مخالفة في أم قصر الشمالي

أعلنت الهيئة العامة للكمار، اليوم الأربعاء، ضبط حاوية دراجات نارية مخالفة في كمرك أم قصر الشمالي.

وقالت الهيئة في بيان إنه "تم ضبط حاوية محملة بدراجات نارية مستعملة مخالفة للضوابط من قبل قسم التحري ومكافحة التهريب في كمرك ام قصر الشمالي بالتعاون مع شرطة الكمارك".

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