بايدن وترودو يؤكدان على “الصداقة الاستثنائية” بين بلديهما لطي صفحة ترامب

2021/02/24 | 10:51 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم فرنشيسكو فونتيماجي وعد الرئيس الأميركي جو بايدن الثلاثاء “بمضاعفة الجهود” مع رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو لمكافحة التغير المناخي، وذلك خلال أول لقاء ثنائي بينهما عقد عبر الفيديو بهدف إظهار الأولوية التي تعطى للحلفاء المقربين بعد التقلبات في عهد … Readmore

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