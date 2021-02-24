لجنة نيابية منزعجة من أداء وزير الثقافة

2021/02/24 | 10:52 - المصدر: عين العراق

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أبدت لجنة الثقافة والسياحة والآثار النيابية، انزعاجها من أداء وزير الثقافة.

وقالت اللجنة في بيان، إن "اللجنة بحثت في مجلس النواب اليوم في اجتماعها الدوري تقييم عمل واداء وزير الثقافة والهيئات والمديريات التابعة للوزارة، واهم النقاط المشخصة من قبل الاعضاء".

وأضاف البيان، إن "رئيس اللجنة والأعضاء أعربوا عن انزعاجهم من أداء وزير الثقافة، وعدم تعاونه في اغلب المجالات، موضحين ان اللجنة قد شخصت الكثير من النقاط السلبية في أداء الوزارة منذ تشكيل الحكومة الحالية، منوهة الى ان الوزارة تعمل في واد متفردة بعيدة عن لجنة الثقافة والسياحة والاثار النيابية ، وهي الجهة المختصة بمراقبة ومتابعة اداء الوزير والوزاره وليست اية جهة ثانية".

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