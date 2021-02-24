2021/02/24 | 10:52 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة /ديالى..أعلن القيادي في الحشد الشعبي محمد التميمي ،الاربعاء، عن قصف جوي استهدف اهم مخابئ تنظيم “ داعش” الاجرامي في زور شيخ بابا شمال شرق ديالى.وقال التميمي في تصريح لـ /المعلومة/، ان “قصفا جويا استهدف اهم مخابى تنظيم داعش في زور شيخ بابا (75كم شمال شرق بعقوبة)لافتا الى ان القصف شمل ٤ مخابىء “.واضاف، ان “القصف استند الى معلومات استخبارية دقيقة مؤكدا بان هناك خسائر في صفوف داعش الارهابي وفق المعلومات الاولية “.



انتهى/ ٢٥ف

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحشد الشعبي: قصف يستهدف اهم مخابئ “داعش” في ديالى) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الحشد الشعبي: قصف يستهدف اهم مخابئ “داعش” في ديالى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).