ضبط حاوية محملة بدراجات نارية مخالفة للضوابط في ام قصر الشمالي

2021/02/24 | 10:54 - المصدر: السومرية نيوز

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اعلنت هيئة الكمارك العامة، اليوم الاربعاء، ضبط حاوية محملة بدراجات نارية مستعملة مخالفة للضوابط في ام قصر الشمالي.

اعلام الهيئة العامة للكمارك قال في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "قسم التحري ومكافحة التهريب في كمرك ام قصر الشمالي بالتعاون مع شرطة الكمارك ضبط حاوية محملة بدراجات نارية مستعملة مخالفة للضوابط".

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