شكوك حول اصابة اعضاء نادي الكرخ بفيروس كورونا

2021/02/24 | 10:55 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/ بغدادتحوم الشكوك حول اصابة عدد من لاعبي نادي الكرخ الرياضي، بفيروس كورونا.وقال مصدر في ادارة النادي في تصريح لوكالة/ المعلومة/ إن “الشكوك تحوم حول إصابة عدد من اعضاء فريق الكرخ بكرة القدم بفيروس كورونا”.واوضح ان “ادارة نادي الكرخ ابلغت جميع فريق الكرة بضرورة اجراء فحص الـ PCR بعد اكتشاف اصابة لاعبين اثنين واحد الاداريين”.يذكر ان الكرخ لعب امس امام زاخو وتعادل معه بهدف لمثله.



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