البرلمان الفنزويلي يدعو الحكومة لطرد سفيرة الاتحاد الأوروبي

2021/02/24 | 10:56 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طالب البرلمان الفنزويلي الذي يهيمن عليه حزب الرئيس نيكولاس مادورو الثلاثاء الحكومة بطرد سفيرة الاتحاد الأوروبي، وذلك ردّاً على العقوبات الجديدة التي فرضتها بروكسل على 19 مسؤولاً في الدولة الأميركية اللاتينية.وأقرّت الجمعية الوطنية نصّاً “يرفض” العقوبات الأوروبية الجديدة و”يحضّ” … Readmore

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