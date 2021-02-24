احباط هجوم انتحاري في طهران

2021/02/24 | 10:56 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..اعلن رئيس شرطة العاصمة طهران العميد “حسين رحيمي”، الأربعاء، عن القاء القبض على ارهابي كان يرتدي حزاما ناسفا انتحاريا عند احدى مداخل العاصمة طهران.وقال العميد رحيمي على هامش افتتاح عدد من المشاريع الاعمارية الخاصة بالشرطة : ان “المجرم الذي تم القبض عليه قبل عدة ايام كان يرتدي حزاما ناسفا بتحكم آلي وكان ينوي القيام بعملية ارهابية ولكن تم القبض عليه بفطنة ويقضة قوات الشرطة في مشارف طهران”.واوضح ان “الارهابي كان يحمل سلاحا وحزاما ناسفا ومواد حارقة وجهاز تحكم عن بعد ومعدات أخرى، حيث اشتبك رجال الشرطة معه وتمكنوا من اعتقاله، في عملية شابها القلق والرعب أثناء عرضه معداته ومحاولته تفجير نفسه في أي لحظة”.واضاف قائد شرطة طهران:” ألقى ضابط برتبة رائد بنفسه بشجاعة على هذا الارهابي، وقام على الفور بتفكيك القنبلة، وقد تم إحباط هذه المؤامرة الأسبوع الماضي”.انتهى/25

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