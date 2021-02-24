“كورونا المتحور” يغلق منفذاً حدودياً بين العراق وإيران: حتى لايدخل الفيروس

2021/02/24 | 10:59 - المصدر: يس عراق

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يس عراق – بغداد

اعلن حاكم مدينة مهران الإيرانية، اسد قاسمي، عن حظر حركة المسافرين من معبر مهران الحدودي الى خارجه اعتباراً من، اليوم الاربعاء، حتى إشعار آخر منعا لتفشي فيروس كورونا المتحور.

وأضاف قاسمي، في حديث لوكالة الانباء الايرانية الرسمية، انه “حسب قرار لجنة إدارة كورونا بمحافظة ایلام (غرب البلاد) ونظرا الى التهديدات الصحية وانتشار السلالة البريطانية المتحورة الجديدة من فيروس كورونا في العراق، سيتم اغلاق معبر مهران الحدودی أمام المسافرين القادمين والمغادرين حتى إشعار آخر”.

وقال إن “المسافرون العراقيون الموجودون الآن داخل بلادنا يمكنهم مغادرة الحدود بعد خضوعهم لاختبار فيروس كورونا”.

وبين قاسمي “كانت حركة المرور على معبر مهران الحدودي مقيدة ولم يتمكن سوى المواطنين مزدوجي الجنسية (الإيرانيين والعراقيين) عبور حدود مهران في الوقت السابق مع مراعاة المعايير والبروتوكولات الصحية”.

واوضح بان “ألانشطة التجارية في المعبر تجري كالمعتاد وفي اطار الالتزام بإجراءات صحية حيث ان جميع سائقي المركبات يواصلون أنشطتهم من خلال خضوعهم لفحص تشخيص الاصابة بفيروس كورونا (اختبار سريع أو PCR) تحت إشراف الكوادر الصحية في المعبر”.

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