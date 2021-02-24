نينوى: الشرطة المجتمعية تقبض على مبتزَيْن اثنين بالجرم المشهود (صور)

2021/02/24 | 10:59 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

منعت الشرطة المجتمعية، الاربعاء، حالتي ابتزاز لفتاتين في محافظة نينوى، في عملتين منفصلتين، تعرضتا خلالها الى التهديد بنشر صورهما على مواقع التواصل الاجتماعي.

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وذكرت وازرة الداخلية في بيان، تلقى "ناس" نسخة منه، (24 شباط 2021)، ان "الشرطة المجتمعية التابعة لدائرة العلاقات والإعلام بوزارة الداخلية، تمكنت في عمليتين منفصلتين من إيقاف حالتي ابتزاز لفتاتين في محافظة نينوى، حيث تعرضتا لتهديد وابتزاز بنشر صورهما على مواقع التواصل الاجتماعي، ما لم تخضع إحداهما لدفع مبلغ مليون ونصف المليون دينار، والأخرى لرغبات المبتز الدنيئة".

واضاف البيان، ان "المجتمعية استطاعت من مواجهة المبتزين بأدلة تورطهما بالجريمة واتخذت بحقهما الإجراءات اللازمة، بعد أن قامت بحذف محتوى الابتزاز وتأمين حسابي الفتاتين".

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