بايرن ميونخ يقسو على لاتسيو برباعية

2021/02/24 | 10:59 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/ متابعة..

نجح فريق بايرن ميونخ الألماني في فرض سيطرته على لاتسيو الإيطالي والفوز برباعية لهدف فيك منافسات دوري أبطال أوروبا.

وحل حامل اللقب ضيفًا على نسور العاصمة الإيطالية في ملعب “الأولمبيكو” بذهاب دور الـ16 لدوري الأبطال.

وتقدم روبرت ليفاندوفسكي بهدف مبكر في الدقيقة التاسعة من عمر المباراة ليصبح البولندي ثالث أكثر اللاعبين تسجيلاً للأهداف في دوري أبطال أوروبا (72 هدفًا) بعد كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي.

ثم أضاف جمال موسيالا الهدف الثاني لعملاق بافاريا في الدقيقة 24 وأصبح أصغر هداف لبايرن ميونخ في دوري الأبطال.

وقبل نهاية الشوط الأول أحرز ليروي ساني الهدف الثالث لبايرن ميونخ في الدقيقة 42.

مع انطلاقة الشوط الثاني أهدى أتشيربي بايرن ميونخ هدفًا رابعًا وسجل بالخطأ في مرمى فريقه لاتسيو بالدقيقة 47.

وهدف لاتسيو الوحيد سجله خواكين كوريا في الدقيقة 49 بعد دقيقتين على الهدف الرابع لبايرن.

انتهت المباراة بهزيمة لاتسيو على أرضه (4-1)، وسيحل النسور ضيوفًا على بايرن ميونخ يوم 17 اذار المقبل على ملعب “آليانز آرينا” لخوض مباراة الإياب.



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