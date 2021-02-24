النفط العراقية تنفي زيادة حجم التصدير النفطي مؤكدة التزام العراق بقرارات اوبك+

2021/02/24 | 11:02 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفت وزارة النفط، ما أشيع في بعض وسائل الإعلام بشأن ارتفاع حجم التصدير النفطي من موانئ البلاد الجنوبية، مؤكدةً التزام العراق بقرارات “أوبك+”.شركة “نفط البصرة” وهي إحدى كبريات شركات النفط في العالم، أكدت بدورها أن “معدلات التصدير خلال شهر … Readmore

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