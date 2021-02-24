غضب شعبي في قبرص احتجاجا على الاغلاق وتداعياته الاقتصادية وفضائح فساد

2021/02/24 | 11:02 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم بول ريموند نزل آلاف القبارصة إلى الشارع في تظاهرات حاشدة في الأسبوعين الماضيين، احتجاجا على تدابير الإغلاق الصارمة للوقاية من فيروس كورونا وتداعياته الاقتصادية وسلسلة قضايا فساد، وزاد من الغضب قمع الشرطة للاحتجاجات.ويقول المحامي الاخصائي في حقوق الإنسان … Readmore

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