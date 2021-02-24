ديالى تقدم طلب لتمديد بقاء “قوة نخبة “في ناحية تعاني من نزاعات عشائرية

2021/02/24 | 11:05 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/ ديالىاكد مسؤول حكومي في ديالى، الاربعاء، تقديم طلب لتمديد بقاء قوة نخبة في ناحية تعاني من نزاعات عشائرية.وقال مدير ناحية ابي صيدا وكالة(30كم شمال شرق بعقوبة) عبدالله الحيالي في حديث لـ/ المعلومة/،ان” وضع ابي صيدا مستقر نسبيا والحياة استعادت نسبة كبيرة من نشاطها لكن اسباب النزاعات العشائرية التي ضربت الناحية لاشهر طويلة وتسببت في نزيف الدماء ونزوح الاسر لاتزال قائمة لم تحل “.واضاف الحيالي،ان” ابي صيدا تمر حاليا بهدنة مؤقتة وليست دائمية”، لافتا الى انه “قدم طلب لتمديد بقاء قوة الرد السريع في مركز الناحية الى فترة اضافية لحين حسم كل الاشكالات والنزاعات العشائرية وفق اطار يضمن العدالة والانصاف لكل الاطراف ويمنع عودة المواجهات المسلحة التي كانت سبب في نزوح العشرات من الاسر في الاشهر الماضية”.واشار الى ان” الرد السريع قوة نخبة نجحت في تصحيح مسار الاوضاع الامنية في ابي صيدا واستعادة الاستقرار واعتقال العديد من المطلوبين مؤكدا بان بقاءها ضمانة للاستقرار ومنع عودة الاضطرابات مرة اخرى”.وكانت ابي صيدا شهدت في الاشهر الماضية نزاعات عشائرية محتدمة ادت الى سقوط ضحايا ونزوح العشرات من الاسر”.انتهى/ 25 ف

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