السليمانية... نقابة صحافيي كوردستان تقيم ندوة لاثنين من الكتاب الاردنيين

2021/02/24 | 11:07 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تقيم نقابة صحافيي كوردستان وبالتعاون مع منظمة (DCO) ومركز ميترو، ندوة عن الاعلام الالكتروني ومواقع التواصل الاجتماعي لاثنين من الاعلاميين الاردنيين.

الندوة تحمل عنوان (صياغة قانون الاعلام الالكتروني والتواصل الاجتماعي) حيث سيحاضر فيها كل من الصحافي عبدالكريم الوحش مدير التحرير في صحيفة الرأي الاردنية، والصحافي نورالدين الخمايسة نائب رئيس تحرير صحيفة الغد، وذلك عن صياغة قانون للاعلام الالكتروني وتسليط الضوء على الاردن كنموذج.

الندوة تقام يوم الخميس 25/2/2021 في الساعة الـ 3:30 عصرا في قاعة (CDO) في السليمانية.

PUKmedia / خاص

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