الرشيد ينشر التعليمات الخاصة بمنح القروض المليونية

2021/02/24 | 11:07 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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اعلن مصرف الرشيد، الاربعاء، التعليمات الخاصة بمنح القروض لذوي المهن الطبية من الموظفين على الملاك الدائم حصرا، مشيرا الى انها تتراوح بين 15 و 100مليون دينار.

وقال المصرف في بيان تلقى NRT عربية، نسخة منه، (24 شباط 2021)، ان "التعليمات حددت الضمانة حسب المبلغ الممنوح، وتضمنت توثيق المبلغ الذي يتراوح ما بين (15 – 25)بكفالة كفيل موظف مثبت على الملاك الدائم وكفالة موظفين عدد 2 لمبلغ يتراوح ما بين (26-40) مليون دينار، في حين يمنح مبلغ (41-100) مليون دينار بكفالة كفيل بالاضافة الى ضمانة عقارية ترهن لصالح المصرف".

واضاف، ان "القرض يكون بموجب عقد بين المصرف المقرض والمقترض".

واعلن مصرف الرشيد في وقت سابق عن عزمه منح قروض تصل الى (100) مليون دينار لذوي المهن الطبية من الموظفين ويكون التقديم من خلال مراجعة فروع المصرف.

N.A

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