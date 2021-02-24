طقس العراق: توقعات الأمطار والمناطق المشمولة بها

2021/02/24 | 11:07 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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تشير آخر تحديثات الطقس، صباح الاربعاء، إلى ضعف واضح في فرص هطول الأمطار بسبب تاثير رياح المرتفع الجافة.

وقال المتنبىء الجوي الأقدم في مطار البصرة، صادق عطيه، في منشور على "فيسبوك" اليوم، 24 شباط 2021، إن "هطول الامطار سيشمل هذا اليوم والليلة كل من البصرة وميسان وذي قار والسماوة وبادية الجنوب وتكون مابين خفيفة الى معتدلة"، مبينا ان "هناك هطول خفيف جدا يشمل كل من بابل وواسط والديوانية وكربلاء والنجف".

وأضاف انه " اعتبارا من يوم غد الخميس، ولغاية يوم الاثنين من الاسبوع المقبل، يسود الاستقرار كافة المدن ، وترتفع درجات الحرارة نهارا لتكون الاجواء معتدلة وتستمر على حالها ليلا لتكون الاجواء باردة نسبيا يعني ربيعية".

من جانبها نشرت هيئة الأنواء الجوية والرصد الزلزالي، توقعات حالة الطقس ودرجات الحرارة في عموم مناطق العراق، ووفقا للجداول الصادرة فإن "طقس المنطقة الوسطى سيكون صحوا يتحول إلى غائم جزئي وأحيانا غائم، مع تساقط زخات مطر خفيفة في الأقسام الجنوبية منها وتكون رعدية أحيانا، ودرجات الحرارة ترتفع قليلا".

كما ان طقس المنطقة الشمالية سيكون اليوم صحوا مع بعض الغيوم، ودرجات الحرارة ترتفع أيضا قليلا، بينما المنطقة الجنوبية سيكون طقسها صحوا يتحول إلى غائم جزئي وأحيانا غائم، مع تساقط زخات مطر خفيفة وتكون متوسطة الشدة في بعض الأماكن منها مع حدوث عواصف رعدية، ولا تغير بدرجات الحرارة.

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