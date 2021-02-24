واشنطن تصدر بياناً بخصوص الاتصال الهاتفي بين بايدن والكاظمي

2021/02/24 | 11:07 - المصدر: بغداد اليوم

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بيانٌ حول المُكالمة الهاتفية للرئيس جوزيف بايدن مع رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي

تحدّثَ الرئيسُ جوزيف بايدن هاتفياً اليوم مع رئيس الوزراء العراقي مُصطفى الكاظمي.



وأكّدَ الرئيسُ على دعمِ الولايات المتحدة لسيادةِ الـــعـــراق وإستقلاله وأشادَ بقيادةِ رئيس الوزراء.

وناقشَ الرئيسان الهجمات الصاروخية الأخيرة ضد أفراد القوات العراقية وقوات التحالف؛ وإتفقا على ضرورةِ مُحاسبة المسؤولين عن هذهِ الهجمات بالكامل.

كما ناقشا معاً أهمية دفع عجلة الحوار الإستراتيجي بين بلدينا وتوسيع التعاون الثُنائي في القضايا الرئيسة الاُخرى.



ووافق الرئيسُ على دوامِ الإتصال الوثيق مع رئيس الوزراء خلال الأيام والأسابيع المُقبلة.

يتبع.



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