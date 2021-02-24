إيران تعلن اعتقال انتحاري قبل دخوله طهران

2021/02/24 | 11:07 - المصدر: بغداد اليوم

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أعلن قائد الشرطة الايرانية في طهران، العميد حسين رحيمي، اليوم الاربعاء، إلقاء القبض على انتحاري حاول دخول العاصمة طهران.

وذكر رحيمي في تصريح صحفي، أنه في "الأيام القليلة الماضية، تم إلقاء القبض على شخص كان يخطط للقيام بعمل تخريبي بتخطيط من الاعداء، ومن خلال يقظة رجال الشرطة في مكان تحصيل الرسوم في مشارف طهران، تم القبض عليه".

وقال، إن "الإرهابي كان يحمل سلاحا وحزاما ناسفا ومواد حارقة وجهاز تحكم عن بعد ومعدات أخرى، حيث اشتبك رجال الشرطة معه وتمكنوا من اعتقاله، في عملية شابها القلق والرعب أثناء عرضه معداته ومحاولته تفجير نفسه في أي لحظة".

وأضاف، أن "ضابطاً برتبة رائد ألقى القبض على هذا الارهابي، وقام على الفور بتفكيك القنبلة، وقد تم إحباط هذه المؤامرة الأسبوع الماضي".

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