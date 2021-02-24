ريال مدريد في الأبطال وبرشلونة بالليغا.. موعد المباراتين والقنوات الناقلة

2021/02/24 | 11:07 - المصدر: بغداد اليوم

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يحظى نادي برشلونة، بفرصة جديدة من أجل المنافسة على لقب الدوري الإسباني، عندما يواجه إلتشي مساء اليوم الأربعاء، ضمن مباراة مؤجلة من الجولة الأولى للمسابقة المحلية.

ويدخل برشلونة هذا اللقاء بمعنويات منخفضة، إثر التعادل مع قادش بهدف لمثله يوم الأحد الماضي، ليُهدر الفريق بذلك نقطتين ثمينتين في سباق اللقب، حيث فشلت كتيبة رونالد كومان في استغلال خسارة أتلتيكو مدريد المتصدر.

ومن المتوقع أن يعتمد رونالد كومان على بعض الأسماء الاحتياطية اليوم، على غرار فرانسيسكو ترينكاو المتألق مؤخراً، بالإضافة إلى ريكي بوتش الذي يقدم مستويات جيدة كلما وطأت قدماه أرضية الملعب.

ويلعب برشلونة اليوم حسب صحيفة "ماركا" بالتشكيلة المتوقعة التالية:

حراسة المرمى: مارك أندريه تير شتيجن

خط الدفاع: سيرجينو ديست، جونيور فيربو، جيرارد بيكيه وصامويل أومتيتي.

خط الوسط: فرينكي دي يونج، ريكي بوتش وبيدري جونزاليس.

خط الهجوم: فرانسيسكو ترينكاو، أنطوان جريزمان وليونيل ميسي.

مباراة برشلونة وإلتشي تقام في تمام الساعة، (9 مساءً بتوقيت بغداد المحلي) ،وتنقل عبر قناة بي إن سبورت 3.

ويحتاج ريال مدريد إلى تحقيق نتيجة إيجابية في مباراة الذهاب للدور ثمن النهائي بأبطال اوربا اليوم الاربعاء امام اتالانتا خارج ملعبه، من أجل اللعب بأريحية في لقاء الإياب بملعب ألفريدو دي ستيفانو، والذي سيقام منتصف آذار المقبل.

على الجانب الآخر، يريد أتالانتا الفوز على ملعبه بنتيجة جيدة، قبل المهمة الصعبة التي تنتظره خارج الديار

موعد مباراة ريال مدريد ضد أتالانتا ستكون مساء اليوم الأربعاء في تمام الساعة، (11 مساءً بتوقيت بغداد المحلي )، وسيتم بث اللقاء عبر قناة بي إن سبورت 3.

جدير بالذكر أن اللوس بلانكوس كان قد ودع مسابقة دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي أمام نظيره مانشستر سيتي في دور الـ16، حيث خسر الميرنجي بنتيجة 42 بمجموع المباراتين.

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