وزير الخارجية العراقي يؤكد دعم العراق لإنشاء مناطق خالية من الاسلحة النووية والالتزام بمعاهدات نزع السلاح

2021/02/24 | 11:09 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد وزير الخارجية فؤاد حسين، اليوم الأربعاء، التزام العراق بمعاهدات نزع السلاح وعدم الانتشار.المكتب الإعلامي ل‍وزارة الخارجية قال، في بيان وزير الخارجية فؤاد حسين ألقى كلمة العراق في الجلسة رفيعة المُستوى لمُؤتمَر نزع السلاح التي عقُدت افتراضياً بتأريخ 2021/2/22، … Readmore

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