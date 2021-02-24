أبرزها قمة النوارس والقيثارة.. مباريات اليوم من دوري الكرة الممتاز

2021/02/24 | 11:20 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ بغداد..تستكمل مباريات الاسبوع العشرين من الدوري الممتاز بكرة القدم، اليوم الاربعاء بإقامة اربع مباريات في بغداد والمحافظات.وقال المتحدث باسم لجنة المسابقات في الهيئة التطبيعية قحطان المالكي في تصريح لوكالة/ المعلومة/ إن “مباريات الاسبوع العشرين من دوري الكرة الممتاز تستكمل اليوم الأربعاء في بغداد والمحافظات”.وواضح ان “اربيل سيواجه امانة بغداد على ملعب دهوك، فيما يلاقي الحدود فريق الميناء على ملعب التاجي، وسيواجه نفط البصرة فريق الطلبة على ملعب الفيحاء واخيراً يلاعب الزوراء فريق الشرطة على ملعب الشعب الدولي”.يذكر ان مباريات الاسبوع العشرين انطلقت امس الثلاثاء بإقامة ست مباريات، انتهت ثلاث منها بالتعادل.



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