2021/02/24 | 11:21 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24 – بغداد اعلن مصرف الرشيد اليوم الاربعاء عن الضوابط والضمانات والية التقديم الخاصة بقروض ذوي المهن الطبية من الموظفين.واوضح المكتب الاعلامي في بيان اليوم، ان “القرض يوثق بموجب عقد بين المصرف المقرض والمقترض”.واضاف ان “التعليمات حددت الضمانة حسب المبلغ الممنوح وتضمنت توثيق المبلغ الذي يتراوح ما بين (15-25) مليون دينار بكفالة …

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مصرف الرشيد يعلن الضوابط والضمانات الخاصة بمنح قروض ذوي المهن الطبية من الموظفين) نشر أولاً على موقع (ايزيدي 24) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مصرف الرشيد يعلن الضوابط والضمانات الخاصة بمنح قروض ذوي المهن الطبية من الموظفين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايزيدي 24).