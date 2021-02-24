الموازنة تتصدرها.. حكومة كردستان تعقد جلسة لبحث عدد من الملفات

2021/02/24 | 11:21 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/أربيل..من المقرر ان يعقد مجلس وزراء اقليم كردستان، الأربعاء، اجتماعه الاعتيادي برئاسة مسرور بارزاني رئيس حكومة اقليم كردستان ونائبه قوباد طالباني لبحث عدد من المواضيع المهمة.وقالت دائرة الإعلام والمعلومات في حكومة اقليم كردستان في بيان تلقت /المعلومة/، نسخة منه، إن “مجلس الوزراء سيناقش خلال المحور الاول من الاجتماع آخر تطورات مشروع قانون الموازنة الاتحادية للعام 2021 ومشروع قانون موازنة اقليم كردستان للعام 2021”.واضاف البيان أن “مجلس الوزراء سيناقش خلال المحور الثاني من اجتماعه، مسودة تعديل قانون اتحاد غرف التجارة والصناعة، وزارة التجارة والصناعة وقانون التجارة، ومسودة مشروع منح الشراكة بين القطاع العام والخاص في اقليم كوردستان، والتصويت على مشروع نظام المنح الدراسية، والتصويت على مشروع قانون وزارة الكهرباء”.من جانب آخر أفاد مصدر مطلع لـ/المعلومة/، بأن “الاجتماع سيناقش أيضا الخلافات الدائرة حول ذهاب الوفد الكردي إلى بغداد، بعد تأجيل الزيارة لعدة مرات”.وقال المصدر إن “هنالك خلافات داخل حكومة الإقليم، أدت إلى إلغاء الزيارة التي كان من المقرر لها أن تتم يوم أمس الثلاثاء”.



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