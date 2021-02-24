ابو ظبي : منحة الترجمة إلى دار نشر الأوكرانية لرواية

2021/02/24 | 11:21 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أبو ظبي: /نينا/ أعلنت جائزة الشيخ زايد للكتاب في مركز أبو ظبي للغة العربية التابع لدائرة الثقافة والسياحة في أبو ظبي.عن تقديم منحة الترجمة إلى دار النشر الأوكرانية "نورا دروك ببليشرز"، لترجمة رواية "اختبار الندم" للروائي السوري خليل صويلح الفائزة بالجائزة في فرع الآداب لعام 2018.وقال علي بن تميم، أمين عام جائزة الشيخ زايد للكتاب رئيس مركز أبو ظبي للغة العربية." سعداء بالإعلان عن أولى ترجمات الجائزة لعام 2021، والتي تأتي بعد النجاح الذي شهدته منحة الترجمة العام الماضي، حيث قمنا بإطلاق 6 ترجمات بالإنجليزية والفرنسية والألمانية والأوكرانية لأعمال فائزة بالجائزة.حيث تعد منحة الترجمة من أهم المبادرات الاستراتيجية التي يشهدها القطاع الأدبي في العالم العربي، فهي تفتح أبواب العالمية أمام الكتّاب العرب وتسهم في نشر أعمالهم بعدد من اللغات، مما يمكّنهم من الوصول إلى جمهور متعدد الثقافات والألسن، وسنواصل تقديم الدعم من خلال منحة الترجمة لرفد مختلف الأسواق العالمية بأفضل النتاجات الأدبية في العالم العربي".من جانبه قال الصحفي والروائي السوري خليل صويلح، الفائز بجائزة الشيخ زايد للكتاب في فرع الآداب لعام 2018 .." أن تترجم روايتك إلى لغة أخرى، هذا يعني أنها حلّقت بجناحين خارج أرض لغتك الأم.غبطة تقودك إلى أسئلة من نوع: كيف يتلقى الآخر أوجاع لغة أخرى بلغته، وإلى أي حد ستجذبه مصائر شخصيات تعيش هموماً مختلفة، وماهي درجة تأثر قارئ أجنبي بالمناخات التي ابتكرتها، من دون أن تفكّر بأنها ستقطع مسافات بعيدة كي تكون جزءاً من ثقافة ثانية.ينبغي بالطبع أن أشكر جائزة الشيخ زايد للكتاب التي أتاحت لروايتي "اختبار الندم" أن تتنفس أوكسجيناً إضافياً خارج فسحة اللغة العربية".يذكر أنّ جائزة الشيخ زايد للكتاب أطلقت منحة الترجمة عام 2018 لتعزيز حضور الأدب العربي على المستوى العالمي، ودعم الكتّاب العرب لتمكينهم من نشر أعمالهم الفائزة بالجائزة بلغات أخرى، وتقدّم المنحة تمويلاً مالياً يصل حتى 19،000 دولار أمريكي لدور النشر العالمية التي تعمل على نشر الكتب باللغات الأجنبية ./انتهى

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