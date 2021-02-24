دار سينما دبي 33 تعيد ذكريات الأفلام الهندية

2021/02/24 | 11:21 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دبي :/ نينا/تحوز روائع السينما الهندية، بوليوود، مكانة ثرية وحيوية في ذاكرة وذكريات أبناء الإمارات، الخاصة بعقود عدة في القرن الماضي، حيث كانت موضوع ترفيه وتسلية متفرداً بالنسبة لهم فيما تقدمه من دراما متنوعة، كوميديا ورومانسية، بجانب تميزها في مزج الأحداث المثيرة، إضافة إلى الجانب الفني لمشاهد الحركة والأكشن الرائع وفلسفة الخير والشر.وحكايات البطل والبطلة والأزياء والرقصات والأغاني المحفورة في الذاكرة.خاصة في فترة عرض الأفلام الهندية على «دبي 33» أو «قناة 33» الإنجليزية التي بدأت بثها التلفزيوني في العام 1977.وقناة 33 كانت أشهر قناة تلفزيونية أجنبية في الدولة، وقد حظيت بمشاهدات عالية، وبالأخص في موعد وفترة عرض الفيلم الهندي، كل يوم خميس في الحادية عشرة مساءً وحتى الواحدة صباحاً، حيث سلبت هذه الأعمال ألباب جيل السبعينيات والثمانينيات، وعرفتهم إلى جانب كبير من الثقافة الهندية وقوميات الهند المتعددة ولغاتها ودياناتها.واحتفلت بوليوود في العام 2013 بالذكرى المئوية لتأسيسها، ويقول نقاد السينما عنها، إنها نوع من الثقافة التي يمكن نقلها إلى الجيل القادم، مثل أبٍ يقدم نسخة أصلية منه والابتسامة تعلو وجهه، إنها لغة عاشق التوابل الذي أخذ عهداً على نفسه بأن يكون مخلصاً لها وحافظاً لأسرارها./انتهى

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