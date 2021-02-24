قصف تركي جديد شمال دهوك

2021/02/24 | 11:22 - المصدر: عين العراق

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قصفت طائرات تركية، اليوم الأربعاء، احدى المناطق الحدودية شمال محافظة دهوك.

وقال مصدر عسكري، إن "طائرات حربية تركية قصفت منطقة بازي التابعة لناحية كاني ماسي الحدودية شمال محافظة دهوك".

وأضاف "لغاية الآن لم تعرف حجم الخسائر البشرية أو المادية، التي خلفها القصف فيما تزال الطائرات الحربية تحلق بشكل مكثف فوق المنطقة".

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