“سلالة كورونا المتحورة” تقتحم دائرة حكومية عراقية.. هذا ماحصل؟

2021/02/24 | 11:24 - المصدر: يس عراق

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يس عراق – بغداد

أفاد مصدر طبي اليوم الأربعاء بتسجيل إصابات بفيروس كورونا بين صفوف ضباط ومنتسبي مديرية المرور في محافظة ذي قار جنوبي العراق.

وقال المصدر، لمنصة “يس عراق”: إن ثلاثة ضباط و10 منتسبين في المديرية تأكدت إصابتهم بكوفيد 19.

وأضاف أن الصحة قررت اغلاق أقسام وشعب في المديرية كان المصابون يعملون فيها.

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