2021/02/24 | 11:25 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/بغداد..أعلن محافظ مدینة بانه اسماعیل رستم بور، الأربعاء، عن استئناف نشاط معبر سیرانبند الحدودي اعتبارا من الاسبوع المقبل وذلك بعد أكثر من یومین من تعليق نشاطه بسبب تفشي السلالة البريطانية المتحورة الجديدة من فيروس كورونا في العراق.وقال رستم بور في تصريح اوردته وكالة الانباء الإيرانية الرسمية واطلعت عليه /المعلومة/، إنه “تجري ألانشطة في المعبر الحدودی كالمعتاد وفي اطار الالتزام بالإجراءات الصحية ویجب خضوع جميع المسافرین لفحص تشخيص الاصابة بفيروس كورونا (اختبار سريع أو PCR) تحت إشراف الكوادر الصحية في المعبر”.يذكر انه يوجد في محافظة كردستان (غرب ايران) ثلاثة منافذ حدودية مع اقليم كردستان العراق هي سنندج وباشماق في مريوان وسيرانبند في بانه، و يتم استخدام منفذ سيرانبند لتصدير السلع الايرانية الى العراق وقريبا للاستيراد من العراق الى ايران.



انتهى/25

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (استئناف نشاط معبر سیرانبند الحدودي بين العراق وايران) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (استئناف نشاط معبر سیرانبند الحدودي بين العراق وايران) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).