الرشيد يعلن ضوابط وآلية الحصول على قرض ذوي المهن الطبية

2021/02/24 | 11:26 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- منح قروض تصل إلى (100) مليون دينار (فيسبوك)

ألترا عراق ـ فريق التحرير

أعلن مصرف الرشيد، عن الضوابط والضمانات وآلية التقديم الخاصة بقروض ذوي المهن الطبية من الموظفين.

وقال المكتب الإعلامي للمصرف في بيان تلقى "ألترا عراق" نسخة منه، إن "القرض يوثق بموجب عقد بين المصرف المقرض والمقترض".

وأضاف أن "التعليمات حددت الضمانة حسب المبلغ الممنوح وتضمنت توثيق المبلغ الذي يتراوح ما بين (15-25) بكفالة كفيل موظف مثبت على الملاك الدائم وكفالة موظفين عدد (2) لمبلغ يتراوح ما بين (26-40) مليون دينار ويمنح مبلغ (41-100) مليون دينار بكفالة كفيل، بالإضافة إلى ضمانة عقارية ترهن لصالح المصرف".

ولفت إلى أن "المصرف أعلن في وقت سابق عن منح قروض تصل إلى (100) مليون دينار لذوي المهن الطبية من الموظفين ويكون التقديم من خلال مراجعة فروع المصرف".

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