بأشراف خبير سويدي ، أحمد ياسين يجري عملية لركبته في ستوكهولم

2021/02/24 | 11:29 - المصدر: سفن سكاي

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من المؤمل أن يخضع نجم منتخبنا الوطني ومحترف نادي دنيزلي سبور التركي اللاعب احمد ياسين ،إلى عملية جراحية في ركبته يوم الأثنين المقبل في أحد المستشفيات التخصصية في العاصمة السويدية ستوكهولم بأشراف جراح العظام والاخصائي بعمليات الرباط الصليبي البروفيسور ماغنوس فوشبلاد .

وقال أحمد ياسين من مدينة دنيزلي و التي تقع غرب تركيا : إنه سيصل إلى العاصمة السويدية ستوكهولم يوم الجمعة المقبل لإجراء الفحوصات الطبية تمهيداً لإجراء عملية جراحية في الرباط الصليبي الذي يربط عظم الفخذ مع قصبة الساق بعد إصابته الأخيرة التي حدثت له خلال منافسات الدوري التركي بكرة القدم”.

وأضاف انه ” عرض حالته الصحية على الجراح السابق لمنتخب السويد بكرة القدم البروفيسور ماغنوس فوشبلاد الذي حدد يوم الاثنين المقبل موعدة لإجراء عملية عبر جراحة تنظير المفاصل ان من المؤمل أن يستخدم تقنية جديدة لأول مرة في العلاج من شأنها أن تسرع زمن الاستشفاء وعودة اللاعب قريباً الى الملاعب ” .

وبيّن ان ” فوشبلاد يعد من خيرة الجراحين المميزين في القارة الأوروبية وسبق له علاج العديد من نجوم الكرة السويدية على غرار النجم ماركسبيري وفوشبيري ويحظى بسمعة كبيرة في مجال اختصاصه “.

وتوقع ياسين ” عودته الى الملاعب ثانية في غضون أربعة أشهر للمشاركة في الاستحقاقات المقبلة لأسود الرافدين سواء في المواجهات التجريبية أو بطولة كأس العرب التي ستقام في شهر ديسمبر المقبل بالإضافة الى المرحلة الثانية من التصفيات المزدوجة التي تبدو فيها حظوظ اسود الرافدين كبيرة في التأهل ان شاء الله بعد صدارة المجموعة الثالثة بـ 11نقطة يليه منتخب البحرين بـ9 نقاط ومن ثم ايران بـ 6 نقاط” .

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