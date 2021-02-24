ديالى: مسلحون يطلقون النار على شرطي ’مجاز’.. والقوات الأمنية تعثر على ’السيارة’

2021/02/24 | 11:30 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أفاد مصدر أمني، الأربعاء، بمقتل شرطي جنوب غرب قضاء بعقوبة في محافظة ديالى.

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وذكر المصدر لـ "ناس" (24 شباط 2021)، أن "مسلحين يستقلون مركبة أطلقوا النار على أحد منتسبي شرطة قضاء بني سعد أثناء عودته من الواجب عند قرية عرب الشيخ".

وأضاف المصدر، أن "الشرطي فارق الحياة على الفور، فيما تم العثور بعد ذلك على المركبة التي نفذت بواسطتها العملية متروكة في منطقة الصبخاية قرب حي علي الهادي"، لافتاً إلى أن "الشرطي المستهدف مطلوب عشائرياً".

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