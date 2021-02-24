الاقتصاد النيابية: النظام المصرفي لايزال متخلفا وتطويره سيعالج 3 سلبيات ابزها التهريب

2021/02/24 | 11:31 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ بغداد..اكدت عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية ندى شاكر جودت، الاربعاء، بان النظام المصرفي العراقي لايزال متخلف فيما اشارت الى ان تطويره سيعالج 3 سلبيات في ان واحد.وقالت جودت في حديث لـ/ المعلومة/،ان” واحدة من اهم عوامل النمو الاقتصادي في اي بلد هو تطوير القطاع المصرفي باعتبار اللبنة الاساس في تعزيز اطر التبادل المالي”، لافتة الى ان “وضع المصارف في العراق وتقنياتها لايزال متخلف قياسا بالدول الاخرى”.واضافت، انه “تطوير الاداء المصرفي وادخال التقنيات الحديثة بكل اساليبها سيعالج 3 سلبيات في ان واحد ابرزها منع تهريب العملة للخارج وامتصاص الكتلة النقدية المتوفرة في المنازل والحد من جرائم السرقة بالاضافة الى تأمين كتلة نقدية كبيرة في المصارف تكون بوابة لفتح افاق الاستثمار والقروض المالية”.وأشارت جودت الى ان “الاداء المصارفي العراقي لايزال متاخرا جدا عن بقية المصارف العالمية من ناحية المكننة الالكترونية الياتها رغم وجود مساعي في هذا الاطار الا انها لاتزال متاخرة كثيرة”.



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