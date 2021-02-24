اعتقال 11 مخالفاً لحظر التجوال في بغداد

2021/02/24 | 11:36 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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أفاد مصدر أمني، الأربعاء، بأن نجدة بغداد، ألقت القبض على 11 مخالفا لحظر التجوال و38 مخمورا في العاصمة.

وقال المصدر لـ”تقدم” إن “نجدة بغداد ألقت القبض على 11 شخصا خالف تعليمات حظر التجوال”.

وأضاف، أن “النجدة ألقت القبض على 38 من المخمورين اعترضوا سبيل المارة”.

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