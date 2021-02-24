الفراغ بين الكلمة والكائن - سعود سالم

2021/02/24 | 12:05 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#سعود_سالم أركيولوجيا العدم ١-;-٩-;- - الهوة الفاصلة بين الكلمات والكائناتلقد تعلم الإنسان منذ البداية بأنه ليس إلها، وأشار إلى الفرق بينه وبين الآلهة التي أخترعها لتنقذه من عرضية الكينونة وشراسة الطبيعة، الإنسان يدرك هشاشة وجوده وإمكانية موته قبل غروب الشمس، ولكن عقله يرفض الهزيمة، جلجامش يشد رحاله لرحلة مستحيلة للبحث عن النبات السحري الذي يمنحه الخلود، وهو الشيء الوحيد الذي يفصله عن الألو ......





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