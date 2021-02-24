تقرير يحذر: الوضع الوبائي في العراق يتفاقم مع زيادة الإصابات بالسلالة الجديدة

2021/02/24 | 12:09 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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سلط تقرير لشبكة "سي أن إن " الأميركية، الضوء على القطاع الصحي في العراق في ظل تفشي جائحة كورونا، حيث يتزايد القلق من تفاقم الوضع الوبائي.

وذكر التقرير المصور الذي تابعه NRT عربية، اليوم، 24 شباط 2021، ان "القطاع الصحي في العراق يعاني من إنهاك شديد مع ارتفاع عدد مصابي كورونا بشكل ملحوظ، خاصة مع ظهور حالات ترتبط بالسلالة الجديدة للفيروس الخطير، في وقت تعاني البلاد من ضعف التزام المواطنين بإجراءات السلامة لمنع انتشار الوباء".

وأظهر مقطع مصور من داخل وحدة للعناية المركزة الخاصة بالمصابين بكورونا في بغداد، تفاقم معاناة العراقيين في مواجهة الوباء، في ظل شح الإمكانات المادية والبشرية، وسط أزمة اقتصادية خانقة.

كما كشف التقرير عن " تخوف عراقيين من الذهاب إلى المستشفيات لتلقي العلاج بسبب الذهنيات المحلية حسب وصف أحد الممرضين، الأمر الذي فاقم من مشكلة انتشار الفيروس وتدهور حالة كثيرين ممن أصيبوا بالمرض.

وأضاف أنه "من المشكلات التي تفاقم من الوباء في العراق، أن البعض لا يزال يشكك في حقيقته ومنهم من يتساءل لغاية اليوم عن حقيقة وجود الفيروس، بحسب شهادة بعض أهالي المصابين الذين تحدثت إليهم (سي إن إن)"، مبينا ان "بعض العراقيين لا يثقون في قدرة الهياكل الصحية على تقديم خدمة جيدة لمرضاهم، نتيجة تراجع الإمكانيات في ظل الوضع الأمني والاقتصادي المتردي منذ سنوات".

ونقلت الشبكة الأميركية عن طبيب في وحدة العناية المركزة قوله، إن "السلطات الصحية في العراق وبالرغم من قلة الإمكانيات عملت ما في وسعها لمواجهة الوباء، بل شارفت قبل نحو شهرين على كبح عدد الحالات بشكل لافت، لكن المواطنين لم يعودوا مهتمين بارتداء الأقنعة الواقية ولا يحترمون ضوابط التباعد الجسماني في الأماكن العامة، وهو ما فاقم الوضع"، على حد وصفه.

وبينما اشتكى القائمون على وحدة العناية المركزة من "عدم اكتراث" الكثير من مواطنيهم بتدابير الوقاية من الفيروس، ارتفع عدد الإصابات الكلية في البلاد هذا الأسبوع، إلى أكثر من 667 ألف حالة والوفيات إلى 13272 حالة.

كما اشار تقرير الشبكة إلى ان "تسجيل حالات الإصابة بالسلالات الجديدة لفيروس كورونا ضاعف من معاناة المرضى والفرق الطبية، حيث أنه وخلال الأيام الماضية، بدأ مجموع الإصابات بالسلالة الجديدة من الفيروس بالارتفاع بشكل مقلق، إذ أكد وزير الصحة قبل أيام ان مجموع الإصابات بالسلالة الجديدة بلغ نسبة 50 بالمئة من الحالات الجديدة المسجلة".

وكانت اللجنة العليا للصحة والسلامة قد أقرت، الجمعة الماضي، تطبيق تدابير إغلاق جديدة في البلاد، كما أعلنت السلطات الصحية فرض حظر للتجول بدأ تطبيقه في 18 شباط الجاري بين الثامنة مساء والخامسة صباحا، مع إغلاق كامل أيام الجمعة والسبت والأحد.

جدير بالذكر ان العراق شهد تسجيل إصابات بالسلالة الجديدة من فيروس كورونا وهو ما يفاقم من الأزمة الصحية في البلاد، كما أعلنت وزارة الصحة في إقليم كوردستان تسجيل إصابات بالسلالة المتحورة للفيروس.

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