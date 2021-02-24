ذي قار تسجل أكثر من 200 إصابة جديدة بفيروس كورونا

2021/02/24 | 12:09 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - ذي قار

أفاد مصدر طبي في دائرة صحة محافظة ذي قار، اليوم الاربعاء (24 شباط 2021)، بتسجيل أكثر من 200 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في المحافظة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وقال المصدر في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "دائرة صحة ذي قار، رصدت اليوم 202 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و203 حالة شفاء، وحالة وفاة واحدة".

ويوم أمس الثلاثاء، سجلت محافظة ذي قار، 319 إصابة وحالة وفاة بفيروس كورونا و176 حالة شفاء.

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