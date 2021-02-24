الزوراء يواجه الشرطة اليوم بكامل العدد.. وغياب خمسة لاعبين عن التشكيلة الأساسية للأخضر

2021/02/24 | 12:09 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم/ خاص

كشف عضو الهيأة الادارية لنادي الزوراء، عبد الرحمن رشيد، اليوم الاربعاء (24 شباط 2020)، أن فريقه الكروي سيواجه الشرطة اليوم من دون غيابات تذكر، فيما سيغيب عن الشرطة خمسة لاعبين مؤثرين من التشكيلة الاساسية للفريق.

وقال رشيد في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "الفريق استعد أمس الثلاثاء للقاء القمة في وحدة تدريبية أخيرة من دون غيابات تذكر بداعي الاصابة أو الحرمان، معتمداً على نجومه من أصحاب الخبرة لكسب اللقاء وهو يواجه فريق كبير مثل الشرطة".

واضاف، أن "جمهور الفريقين ينتظر نتيجة الحسم من اجل فض الشراكة على مركز الوصافة والاستمرار بملاحقة الجوية المتصدر، وفريقنا قادر على كسب نقاط المباراة".

على الجانب الآخر يعاني الشرطة من غيابات مؤثرة وصلت الى خمسة لاعبين من التشكيلة الاساسية للفريق وهم، علي فائز وعلاء مهاوي واحمد جلال ومحمد مزهر ومازن فياض وجميعهم لاعبين المنتخب الوطني العراقي.

يشار الى ان الفريقين سيدخلان لقاء اليوم بحصيلة واحدة من النقاط وصلت الى (36) نقطة، الا ان فارق الاهداف وضع الزوراء بمركز الوصافة والشرطة بالترتيب الثالث على قائمة الدوري الممتاز التي يتصدرها الجوية بـ 44 نقطة وبمباراة واحدة أكثر من الفريقين حيث تمكن امس من الفوز على الكهرباء في الجولة التي سيختتمها الزوراء والشرطة اليوم الاربعاء عند الساعة الخامسة عصراً في ملعب الشعب الدولي.

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