الكندي: قصف سفارة واشنطن فعل أميركي بأدوات عراقية

2021/02/24 | 12:10 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة / بغداد ..اتهم المحلل السياسي هاشم الكندي, الأربعاء, الولايات المتحدة الأميركية بالوقوف وراء قصف سفارتها في العراق بواسطة أدوات عراقية بهدف تشويه صورة الحشد الشعبي والمقاومة الإسلامية، مشيرا إلى أن الحكومة العراقية لا تستطيع مواجهة الأميركية وفضح أعمالهم التخريبية.وقال الكندي في تصريح لـ / المعلومة / , ان “رؤساء الولايات المتحدة الامريكية مازالوا يتعملون بالتعالي والفوقية مع رؤساء الحكومات العراقية وكانهم موظفون تابعين للإدارة الامريكية ” .وأضاف ان ” المكالمة الهاتفية التي جرت امس مع الكاظمي وبايدين مجرد املاءات جديدة على الكاظمي لاغير ” , مبينا ان ” الحكومة لاتسطيع مواجهة الامريكان بالحقائق التي يمارسها الامريكان لخلق حالة اللاستقرار وان القصف الذي طال المنطقة الخضراء هو بفعل امريكي وبادوات عراقية ” .وأشار الكندي الى ان “هدف استرار القصف على المنطقة الخضراء وعلى القوات الامريكية هي حجة لاستمرار بقائهم في العراق ولتشوية صورة الحشد الشعبي وفصائل المقاومة الإسلامية لاغير ” .



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