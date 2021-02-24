الرشيد يباشر بتوزيع بطاقات الماستر كارد النخيل على منتسبي وزارة الدفاع 

2021/02/24 | 12:15 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغداد

أعلن مصرف الرشيد، الاربعاء، مباشرته بإصدار بطاقات ماستر كارد نخيل لمنتسبي وزارة الدفاع.

وقال المصرف في بيان تلقته "الاقتصاد نيوز"، إنه قام بتوزيع بطاقات الماستر كارد "لكل من الفرق الأولى والخامسة عشرة والسادسة عشرة والفرقة عشرين".

وأضاف البيان: "قامت الفرق الخاصة بتوزيع بطاقات الماستر كارد النخيل بتوزيع جميع البطاقات على كل تشكيلات فرقة المشاة السادسة عشرة التابعة الى قيادة عمليات نينوى".

وتابع "ستباشر الفرق الخاصة بتوزيع بطاقات الماستر كارد النخيل على باقي منتسبي الفرق أعلاه والموطنة رواتبهم ضمن مصرف الرشيد تباعاً".

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