نفط البصرة: قرابة 3 ملايين برميل صادرات النفط من الموانئ الجنوبية

2021/02/24 | 12:15 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز _ بغداد

افاد المدير العام لشركة نفط البصرة خالد حمزة عباس، الأربعاء، باستقرار معدل الصادرات النفطية من الموانئ الجنوبية لشهر شباط الجاري عند مليونين و(700) ألف برميل يوميا، نافياً ما تم تداوله من أرقام أخرى غير دقيقة بهذا الشأن في بعض وسائل الإعلام والصحف اليومية .

وأكد عباس في بيان اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، التزام العراق وشركة نفط البصرة بمحددات الإنتاج التي التزم بها العراق ضمن اتفاق أوبك بلس ، مناشداً وسائل الاعلام توخي الدقة في نشر الأخبار والمعلومات المتعلقة بالشأن النفطي .

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