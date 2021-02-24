نفط البصرة: استقرار معدل الصادرات عند مليونين و700 ألف برميل

2021/02/24 | 12:19 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أكدت شركة نفط البصرة، اليوم الأربعاء، استقرار معدل الصادرات النفطية من الموانئ الجنوبية عند مليونين و700 ألف برميل يوميا.وقال المدير العام لشركة نفط البصرة خالد حمزة عباس، في بيان، إن “معدل الصادرات النفطية من الموانئ الجنوبية، مستقر لهذا الشهر عند مليونين و(700) ألف برميل باليوم”، نافياً “ما تم تداوله من أرقام أخرى غير […]

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