الزوراء يعير لاعباً الى الطلبة

2021/02/24 | 12:22 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/ بغداداعان نادي الزوراء الرياضي، اعارة احد لاعبي فريقه الكروي الى نادي الطلبة.وقال عضو الهيئة الادارية للنادي عبد الرحمن رشيد في تصريح لوكالة/ المعلومة/ إن “انتقالات نادي الزوراء سواء الداخلين او الخارجين، مازالت مستمرة ولم تنتهِ”.واوضح ان “ادارة النادي وافقت على اعارة اللاعب حسيني عبد الرزاق الى صفوف نادي الطلبة على ان يعود اللاعب في الموسم القادم”.يذكر ان فترة الانتقالات ستنتهي بعد اربعة ايام.



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