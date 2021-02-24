صحة ميسان تنفذ حملة لاخذ مسحات للاطفال والشباب للكشف المبكر عن فيروس كورونا المتحور

2021/02/24 | 12:23 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العمارة / نينا / نفذت دائرة صحة ميسان حملة تضمنت اجراء مسحات للأطفال والشباب وذلك للكشف المبكر عن فيروس كورونا المتحور.وذكر بيان للدائرة ان قسم الصحة العامة نظم حملة في العمارة لإجراء مسحات للكشف المبكر عن فيروس كورونا المتحور.وأشار البيان إلى أن الحملة شملت عدة مناطق في مركز المدينة ، وتأتي ضمن خططها لمواجهة الجائحة./انتهى

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