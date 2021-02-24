2021/02/24 | 12:28 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت إننا سنتمكن من الانتصار على الوباء قريبًا (فيسبوك)

ألترا عراق ـ فريق التحرير

استذكرت وزارة الصحة والبيئة، مرور عام على تسجيل أول إصابة بفيروس كورونا المستجد في العراق.

وقال المتحدث باسم الوزارة سيف البدر في بيان، تلقى "ألترا عراق" نسخة منه، "مضت سنة بالتمام منذ تشخيص أول إصابة بفيروس كورونا المستجد في العراق، تحية حب واحترام وتقدير لكل أبطال الجيش الأبيض ولشهدائنا الخالدين الذين قضوا أثناء هذه المواجهة الشرسة وما يزالون يقدمون الخدمات الصحية بمختلف مستوياتها على مدار الساعة دون كلل أو ملل".

وأضاف البدر "واجب الجميع الإلتزام بالتعليمات والإجراءات الصحية ومقررات اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية وإن شاء الله قريبًا بجهود الجميع نتمكن من الانتصار على هذا الوباء الخطير".

وفي 24 شباط/فبراير 2020 أعلنت دائرة الصحة في محافظة النجف، إصابة زائر إيراني بفيروس كورونا، ليكون أول إصابة بالفيروس تسجل في البلاد.

اقرأ/ي أيضًا:

مؤشر الجائحة يسجل قفزة جديدة في العراق: أكثر من 4 آلاف إصابة

حصيلة الإصابات بفيروس كورونا تتجاوز 671 ألفًا

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الصحة تستذكر: عام على أول إصابة بفيروس كورونا في العراق) نشر أولاً على موقع (الترا عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الصحة تستذكر: عام على أول إصابة بفيروس كورونا في العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الترا عراق).