المنافذ: قرار السماح بدخول العجلات المتضررة دخل حيز التنفيذ

2021/02/24 | 12:28 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن مدير عام هيئة المنافذ الحدودية عمر الوائلي، اليوم الأربعاء، أن قرار السماح بدخول العجلات المتضررة دخل حيز التنفيذ، مبيناً أن القرار يهدف لدعم الطبقة الصناعية وتشغيل الايدي العاملة.

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