انفجار جديد يضرب مدينة عفرين في سوريا

2021/02/24 | 12:30 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ضرب، صباح الأربعاء، انفجار مدينة عفرين شمالي غربي مدينة حلب، ,الخاضعة لسيطرة الفصائل السورية المسلحة الموالية لتركيا.

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