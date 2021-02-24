مدفعية الحشد تستهدف تجمعاً لعناصر داعش في صلاح الدين

2021/02/24 | 12:30 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن الحشد الشعبي في العراق، الأربعاء، عن معالجة مدفعية الحشد تجمعا لعناصر داعش شرق محافظة صلاح الدين....

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