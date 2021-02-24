2021/02/24 | 12:33 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أعلنت غرفة العمليات الخاصة بمكافحة تفشي الفيروس التاجي في روسيا اليوم الأربعاء عن رصد 11749 إصابة جديدة بالعدوى (مقابل 11823 إصابة في اليوم السابق)، ما يمثل أدنى حصيلة منذ الثامن من أكتوبر الماضي.وتتوزع الإصابات الجديدة بين كافة أقاليم روسيا الـ85، في مقدمتها العاصمة موسكو (1417 حالة) وثاني أكبر مدن البلاد سان بطرسبورغ (909 حالات)، ولم تظهر أعراض الإصابة لدى 10.6% من المرضى الجدد.وارتفعت حصيلة ضحايا مرض “كوفيد-19” الذي يسببه فيروس كورونا خلال اليوم الأخير بواقع 383 حالة وفاة، مقابل 417 وفاة في اليوم السابق، فيما تماثل 12218 مريضا للشفاء.وأصبح إجمالي عدد الإصابات بكورونا التي سجلت في روسيا منذ […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص روسيا تسجل أكثر من 11 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا عراقي نيوز| Iraqi News Agency.

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