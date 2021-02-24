“إضراب النساء يوم 8 مارس: لنحول غضبنا الى قوة نضال ضد المجتمع الرأسمالي والذكوري - المناضل-ة

2021/02/24 | 12:40 - المصدر: الحوار المتمدن

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#المناضل-ة جريدة المناضل-ة جريدة عمالية، أممية، شبيبية، بيئية ونسوية، تدمج في برنامجها للتغيير البعد النسوي والمطالب الخاصة بالنساء كجنس مضطهد دون إغفال البعد الاجتماعي والطبقي، الذي يجعل النساء الكادحات ضحايا استغلال مزدوج واضطهاد مركب.بسبب هذا الاضطهاد والاستغلال تتحمل النساء مسؤولية وعبئ العملية المزدوجة للمجتمع الرأسمالي والأبوي: إعادة الإنتاج الاجتماعية كنساء وفي نفس الوقت إعادة إنتاج الأربا ......





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